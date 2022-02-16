السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، عامل حضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

كانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 11426 لعام 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، إلى المحكمة بعد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بضبط "أحمد م س" 31 عاما عامل مقيم إمبابة الجيزة، وبحوزته 12 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش بنطاق مدينة العاشر من رمضان، بقصد الاتجار والتربح.

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، وعقب تقنين الإجراءات تم إحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.