الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالشرقية

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين محمد  السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، عامل حضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

كانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 11426 لعام 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، إلى المحكمة بعد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بضبط "أحمد م س" 31 عاما عامل مقيم إمبابة الجيزة، وبحوزته 12 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش بنطاق مدينة العاشر من رمضان، بقصد الاتجار والتربح.

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، وعقب تقنين الإجراءات تم إحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الخميس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والصغرى 10

القصة الكاملة لهاشتاج «انقذوا أمل حسن» والداخلية تكشف ملابسات المنشور

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم

نتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات 2022 برقم الجلوس

الرئيس السيسى يعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى

«وول ستريت» تنخفض عند الفتح وسط مخاوف إزاء قرار الاحتياطى الاتحادى وأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى