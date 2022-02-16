ضبط رجل أعمال و3 آخرين لاتهامهم بالاعتداء على طليقته بالقطامية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على رجل أعمال و3 آخرين لاتهامهم بالتعدي على طليقة الأول وسرقتها بمنطقة القطامية.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور دورية أمنية بدائرة قسم شرطة القطامية واشتبهت فى سيارة ملاكى بجوارها شخص يحمل حقيبة، وبسؤال قائدها قرر أنه يعمل تبع شركة توصيل شهيرة وأن شخصا استدعاه لنقل بعض الأشياء من العقار محل الواقعة، وبالصعود للعقار تم ضبط 4 أشخاص بينهم رجل أعمال وزوج شقيقته، وعثر على سيدة مصابة بعدة كدمات ومقيدة.

وبسؤال المصابة اتهمت المتهمين بالتعدى عليها جنسيا وسرقتها وأن المتهم الأول طليقها، وأنها منذ فترة اختلفت مع المتهم الأول على إجهاض جنينها بعد زواج استمر بينهما لمدة شهر واحد، وقام رجال المباحث باصطحاب المتهمين والمصابة لقسم الشرطة وتحرر المحضر رقم 1351 لسنة 2022 وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.