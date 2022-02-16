الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس اللبنانى: استراتيجية التحول الرقمى ممر إلزامى لمكافحة الفساد

ميشال عون
ميشال عون

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، معتبرًا أنها الممر الإلزامي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والقضاء على آفة الوساطات والمخالفات.
وأعرب عون - خلال لقائه اليوم الأربعاء بقصر بعبدا وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي - عن دعمه الكامل لجهود الوزارة في هذا الإطار، معتبرًا أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سينقل لبنان إلى الدولة الحديثة التي يطمح إليها المواطن الذي سيستعيد الثقة بدولته، وسيعيد أيضًا ثقة المجتمع الدولي بلبنان وثقة المستثمرين بالدولة.
من جهتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية إن اللقاء شهد استعراض أبرز ما تم إنجازه من خطط ومشروعات تعمل على إقرارها وتنفيذها حاليًا وأبرزها مكافحة الفساد والتحول الرقمي، وتنمية القطاع العام والنهوض به.
وأوضحت أن مكافحة الفساد تدخل في صلب صلاحيات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مؤكدة أنها عرضت على رئيس الجمهورية التطورات الأخيرة بهذا الملف خاصة فيما يتعلق بنشر التقرير السنوي الأول لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق مع رئيسها لعقد الاجتماع الأول لها.
وأضافت أن اللقاء تطرق إلى التحديات التي تواجه تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسبل مواجهة هذه التحديات، مشيرة إلى دعم رئيس الجمهورية التام لجهود وزارة التنمية الإدارية وإصراره على إجراء ما يلزم للوصول لأهداف الاستراتيجية الثلاثة، وهي تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
وتابعت: أنها أطلعت رئيس الجمهورية على خطة الوزارة لتطوير وإقرار استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي تساهم في استعادة ثقة المواطن بالدولة من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية بشفافية كاملة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتمكين الدولة من التنسيق والتشبيك بين الخوادم والمنصات الإلكترونية والرقمية المتعددة مما يعزز الشفافية ويرسي قواعد الحوكمة في إدارة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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حوار مع فضيلة الإمام

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