«وول ستريت» تنخفض عند الفتح وسط مخاوف إزاء قرار الاحتياطى الاتحادى وأوكرانيا

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء، بعد أن أعطت بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة مجلس الاحتياطي الاتحادي مزيدا من الدوافع لتشديد السياسة النقدية، في حين أضافت التوترات السياسية بشأن روسيا وأوكرانيا مزيدا من الأسباب لتوخي الحذر.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.01 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 34951.83 نقطة.

كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 15.32 نقطة أو 0.34 بالمئة عند 4455.75 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 100.84 نقطة أو 0.71 بالمئة إلى 14038.92 نقطة عند الفتح.