الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«وول ستريت» تنخفض عند الفتح وسط مخاوف إزاء قرار الاحتياطى الاتحادى وأوكرانيا

وول ستريت
وول ستريت

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء، بعد أن أعطت بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة مجلس الاحتياطي الاتحادي مزيدا من الدوافع لتشديد السياسة النقدية، في حين أضافت التوترات السياسية بشأن روسيا وأوكرانيا مزيدا من الأسباب لتوخي الحذر.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.01 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 34951.83 نقطة.
كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 15.32 نقطة أو 0.34 بالمئة عند 4455.75 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 100.84 نقطة أو 0.71 بالمئة إلى 14038.92 نقطة عند الفتح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الخميس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والصغرى 10

القصة الكاملة لهاشتاج «انقذوا أمل حسن» والداخلية تكشف ملابسات المنشور

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم

نتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات 2022 برقم الجلوس

الرئيس السيسى يعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى

«وول ستريت» تنخفض عند الفتح وسط مخاوف إزاء قرار الاحتياطى الاتحادى وأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى