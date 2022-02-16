الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تموين الإسكندرية»: 357 محلا شاركوا في الأوكازيون الشتوي حتى الآن

الاوكازيون الشتوي
الاوكازيون الشتوي

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للإعلام والاتصال السياسى، إن مديرية التموين، بقيادة محمد سعد الله تتابع يوميًا فعاليات الأوكازيون الشتوى من خلال حملات إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية.

وأضاف القلش أنه بلغت أعداد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوي حتى الآن، والتى قامت بالفعل باستصدار تصاريح المشاركة من التجارة الداخلية بلغت نحو ٣٥٧ محلا متنوعا الأنشطة.

وأشار إلى أنه تم تحرير ٥ محاضر لمحلات مخالفة لشروط الأوكازيون لمشاركتها فى الأوكازيون دون تصريح من الجهة المختصة.

التموين والتجارة الداخلية الاوكازيون الشتوي الرقابة التجارية بالاسكندرية ٣٥٧ محل متنوعة

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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