«تموين الإسكندرية»: 357 محلا شاركوا في الأوكازيون الشتوي حتى الآن

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للإعلام والاتصال السياسى، إن مديرية التموين، بقيادة محمد سعد الله تتابع يوميًا فعاليات الأوكازيون الشتوى من خلال حملات إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية.

وأضاف القلش أنه بلغت أعداد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوي حتى الآن، والتى قامت بالفعل باستصدار تصاريح المشاركة من التجارة الداخلية بلغت نحو ٣٥٧ محلا متنوعا الأنشطة.

وأشار إلى أنه تم تحرير ٥ محاضر لمحلات مخالفة لشروط الأوكازيون لمشاركتها فى الأوكازيون دون تصريح من الجهة المختصة.