الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ميقاتي» يبحث آليات اعتماد استراتيجية للحماية الاجتماعية بلبنان

ميقاتي
ميقاتي

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي آليات اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مؤكدًا أهمية هذه الاستراتيجية والخطة التي تضمنتها لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام.


وأوضح ميقاتي - خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء بمقر الحكومة اللبنانية، بحضور الوزراء المعنيين وممثلي البنك الدولي وعدد من المنظمات الدولية والخبراء - أن نجاح الخطة يكمن في وضع خارطة تنفيذية بعيدة ومتوسطة المدى مع الأخذ بالاعتبار التكاليف الخاصة بالمبادرات الواردة في هذه الاستراتيجية.


وأضاف أن هناك حاجة لخطة تعافي اجتماعي تواكب أي خطة انتعاش اقتصادي، منوهًا بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة مفصلة لكيفية اعتماد هذه الاستراتيجية طويلة الأمد، والتي تشكل أساسًا لعقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة.


واتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثان وزاري وتقني لإنهاء الخطة قبل إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الخميس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والصغرى 10

القصة الكاملة لهاشتاج «انقذوا أمل حسن» والداخلية تكشف ملابسات المنشور

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم

نتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات 2022 برقم الجلوس

الرئيس السيسى يعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى

«وول ستريت» تنخفض عند الفتح وسط مخاوف إزاء قرار الاحتياطى الاتحادى وأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى