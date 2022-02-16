محافظ الدقهلية يؤكد ضرورة النهوض بالإنارة العامة بالشوارع

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا لمسئولي قطاعات الكهرباء وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري عموم الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتناول مختار، خلال اللقاء، عددًا من الموضوعات التي تتعلق بخدمات الكهرباء والإنارة بنطاق المحافظة خاصة فيما يتعلق بخدمات الإنارة العامة بالشوارع بنطاق المراكز والمدن والأحياء بهدف تقديم خدمة مميزة لمواطني الدقهلية.

وتمت مناقشة واستعراض مصادقات الكهرباء وحسابات وفواتير الاستهلاك للإنارة العامة بالشوارع، حيث أكد مختار، ضرورة قيام لجان المتابعة بعمل المراجعات الدورية للمصادقات حرصًا على حقوق الجميع.

وشدد مختار على ضرورة التنسيق والتعاون فيما بين الوحدات المحلية وقطاع الكهرباء لتذليل العقبات واتخاذ كل مايلزم من إجراءات تستهدف النهوض بخدمات الانارة العامة بالشوارع بنطاق المحافظة.

حضر الاجتماع المهندس عبدالناصر عبدالفتاح، رئيس قطاع جنوب الكهرباء، والمهندس فتوح عبدالفتاح رئيس قطاع شمال الدقهلية، واللواء سمير صبري، رئيس حي شرق المنصورة، وعبدالفتاح شحاتة، نائب رئيس مركز ميت غمر، وهاني أحمد، نائب رئيس حي شرق، وفكرية سلامة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وباسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، ومسئولو هندسات الكهرباء والمتابعة والصيانة والشؤون المالية بقطاعات الكهرباء بالمحافظة.