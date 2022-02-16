تايلاند تنتظر موافقة واشنطن للحصول على مقاتلات «الشبح»

قال تيم كاهيل نائب رئيس شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم، إن تايلاند مهتمة بشراء مقاتلات الشبح من طراز (إف-35)، إلا أن الموافقة على عملية البيع مسألة تخص الحكومة الأمريكية.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن كاهيل قوله، على هامش معرض سنغافورة للطيران، إن تايلاند أعربت عن اهتمامها بالطائرات، غير أنه لم يتم إبرام أي اتفاق رسمي بهذا الشأن حتى الآن، إذ أنه قرار يتعلق بسياسة الحكومة الأمريكية، معربًا عن اعتقاده بأن هناك بعض الأمل بأن تتم الصفقة.

وفي يناير الماضي، خصص السلاح الجوي لتايلاند، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حوالي 413 مليون دولار لشراء أربع طائرات، بينما قال قائد القوات الجوية المارشال ناباديج دوباتيميا، إن بلاده مهتمة بشراء ما يصل إلى ثماني طائرات من طراز (إف -35).

وتعتبر طائرات (إف-35)، وهي واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تقدمًا في العالم، من الصادرات الحساسة للغاية، وتباع فقط لأقرب حلفاء الولايات المتحدة.