الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية الصفراء بصعدة

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري - وفقًا لقناة اليمن الفضائية - "إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع (شرقان وتباب العزابي والهديبي) في عملية هجوم خاطفة أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر ميليشيا الحوثية التي كانت تتمركز في تلك المواقع".

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت بشكل دقيق تعزيزات الميليشيات الحوثية وقصفت التحركات القادمة من مناطق الميليشيا.