مرصد الكهرباء: 17 ألفًا و950 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الأربعاء، تبلغ 17 ألفًا و950 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم، أمس الثلاثاء، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 26 ألفًا و600 ميجاوات، مقابل 26 ألفًا و700 ميجاوات أمس، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفًا و813 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية؛ لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

ويذكر أن، أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء تبلغ 17 ألفًا 348 ميجاوات.

وأشار المرصد، في نشرته اليوم، إلى أنه لم يتم أمس الثلاثاء، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم، يبلغ نحو 26 ألفا و600 ميجاوات، مقابل 26 ألفًا و650 ميجاوات الحمل الأقصى مساء أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ نحو 16 ألفًا و548 ميجاوات.

ونوه بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ شهر يونيو لعام 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.