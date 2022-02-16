«غباش»: تاريخ مصر وحضارتها الممتدة لآلاف السنين أغنت البشرية بثقافتها

تفقد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، المتحف القومي للحضارة المصرية، على هامش زيارتهم الحالية لجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري، للمشاركة في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد ضم وفد المجلس المرافق له سعادة كل من ناصر اليماحي وناعمة المنصوري وعائشة اليتيم وأحمد الشحي وعبيد السلامي والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس.

وكان في استقباله والوفد المرافق الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف الذي رحب بالوفد في مصر، وزيارته للمتحف وقدم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف الذى يقع فى مدينة الفسطاط التي تعد أول عاصمة إسلامية والكنوز المعروضة به، والتي تحكي قصة الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

وقام رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له بجولة اصطحبهم خلالها باسم روؤف أمين المتحف، والذي قدم شرحا وافيا عن المتحف و قاعة العرض الرئيسية وما بها من آثار تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة، إضافة إلى قاعة المومياوات الملكية التي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين.

وقال: "أعبر عن سعادتي بتواجدي اليوم في معلم بارز وصرح شامخ يشهد على تاريخ وحضارة مصر القديمة تلك الحضارة التي أغنت البشرية بفكرها وعلومها، وكانت مصدرا للإشعاع الثقافي بوصفها أول حضارة عرفت الكتابة».

وأكد، أن هذا المتحف الذي يضم بين جنباته كنوز التاريخ يعد تجسيدا حقيقيا لتفرد مصر دون أمم العالم بكونها أم الحضارات الإنسانية.

وأضاف، أن هذا المتحف يعد كنز أثريا امتزجت فيه حضارات متعاقبة تفاعل معها الانسان المصري ما جعل عقله ووجدانه يحمل دائما بصمات وجذور هذه الحضارات، ما يؤكده بجلاء واضح الالتقاء النموذجي بين الأصالة والمعاصرة والتاريخ والحاضر، وبين الماضي والمستقبل ما هيأ لمصر دورها الريادي بين أشقائها العرب وجعلها نموذجا للتنمية والرقي والتقدم على مسالك الحداثة.