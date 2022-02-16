7 نقاط تمنع تحول نقاش الأزواج لصراع لايمكن حله

أظهرت دراسة عبر الإنترنت في عام 2012 أن الأزواج الذين يمرون بصراع صحي هم أكثر عرضة 10 مرات لعلاقة سعيدة مقابل أولئك الذين يتجاهلون المحادثات الصعبة معًا، لذلك يمكن أن يكون للصراع أو المناقشات الحادة مع شريكك العديد من الفوائد لعلاقتك طالما أنك أنت ومن تحب تفعل ذلك بطريقة محبة وبناءة.

وفقًا لموقع" برايت سايد" نفهم أن الجدل أمر شائع جدًا، ولهذا السبب قمنا بتجميع قائمة من الأساليب التي يجب اتباعها من أجل القيام بذلك بشكل أفضل.

1- حدد موعدًا ومكانًا للحديث عن القضايا

إذا شعرت أن الأمور بدأت في التسخين، فعليك اختيار اللحظة والمكان للتنفيس عن إحباطاتك، سيساعد قضاء بعض الوقت قبل الجدل حول الأمر كلاكما على تجهيز نفسك وقل الأشياء بحكمة قبل تبادل الأشياء مع بعضكما البعض بدافع الغضب والإحباط، لذا إذا بدأت في الشجار،عليك التوقف والمطالبة بالحديث في وقت لاحق.

2- تأكد من تلبية احتياجاتك الأساسية قبل الدخول في محادثة

إحدى القواعد المهمة التي يجب احترامها من أجل الحصول على حجج صحية هي التحقق مما إذا كنا مستعدين للتغلب على الصراع، القتال مع أحد الأحباء هو أمر صعب للغاية يجب أن نكون مستعدين له على أقل تقدير، لهذا السبب ينصح الخبراء الناس بالتأكد من تلبية احتياجاتهم الأساسية ، مثل الطعام والماء والهواء والنوم قبل خوض محادثة صعبة.

3. ابق على الموضوع ولا تذكر الماضي

أثناء الجدل ، من المرجح أن تبرز أخطاء الماضي وتحيد الموضوع إلى مشاكل أخرى كنت تخطط للتحدث عنها لاحقًا، لكن هذا يزيد الأمر سوءًا لأنكما لا تستطيعان التركيز على شيء واحد في كل مرة، بدلاً من ذلك، ابق على الموضوع لمناقشة الأمر الحالي، وبمجرد حل المشكلة الأولى، يمكنك معالجة مشكلة جديدة في ظروف مختلفة.

4-شارك بما تشعر به حيال شيء ما بدلاً من إلقاء اللوم على الشخص الآخر

من الأساليب السهلة والفعالة للغاية استخدام "أنا" بدلاً من "أنت"، بعبارة أخرى ، فإن قول "لم تأت إلى عيد ميلاد صديقي" يختلف كثيرًا عن قول ، “عدم حضور عيد ميلاد صديقي جعلني أشعر بالحزن”، يساعد هذا في الواقع على مشاركة مشاعرك وإحباطاتك دون بدء لعبة اللوم ، والتي لا تنتهي عادة بشكل جيد.

5- تجنب اللغة الزائدية كما هو الحال دائمًا وليس أبدًا

بمجرد أن يبدأ شخص ما في استخدام كلمات التعميم ، مثل "دائمًا" و "أبدًا" ، فإنه يبالغ تلقائيًا في الموقف، مما يدفع الشخص الآخر إلى الوقوع في سلوك دفاعي، يمكن تجنب هذا الموقف إذا ركزت على مشاركة مشاعرك بهدوء، أو ربما استخدمت كلمات أقل عدوانية، مثل "من حين لآخر".

6- اجعل نقدك بناء

النقد جزء طبيعي من العلاقة لأن الشخص الذي أمامك قد يكون لديه العديد من العيوب وبعض السلوكيات غير المقبولة، ومع ذلك، عندما تعبر عن إحباطك بهجمات لفظية قاسية، فإنك تزيل احترام شريكك لنفسه وتخلق مسافة عاطفية بينكما.

بدلاً من ذلك ، تواصل بطريقة ودية تركز على السلوك نفسه وليس الشخص الذي أمامك، إحدى الأساليب التي يمكنك استخدامها في هذه الحالة هي المواجهة - ألقِ بعض كلمات المديح والتشجيع على شريكك في بداية النقد وفي نهايته.

7-انتبه لمشاعرك

الحجج صعبة، وإذا لم نتعلم التحكم في عواطفنا في الأوقات الصعبة، فقد نسير في طريق مدمر، من ناحية أخرى ، يمكننا أن نتعلم أن نكون مسؤولين عن عواطفنا وأن نبقى حاضرين ومنتبهين خلال اللحظات الساخنة، ولهذا السبب يحظى التأمل بإشادة كبيرة بين خبراء العلاقات.