الإسكندرية تقدم خدمة سياحية جديدة عبر الموقع الإلكتروني

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قدمت خدمة جديدة عبر الموقع الالكتروني لها: www.catr.gov.eg، وهي توفير بيانات الفنادق التي تقع تحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على مستوى جميع أحياء الإسكندرية وذلك بعد اعتماد قائمة أسعار هذه الفنادق.

حيث يبلغ عدد الفنادق المسجلة على الموقع 75 فندقًا، حيث يتمكن أي زائر من التعرف على أسعار الفنادق والخدمات التي يقدمها وموقع الفندق، كما يمكنه التواصل مع إدارة الفندق، وفي حالة وجود أي شكوى من الفندق يتم التواصل مع الإدارة المركزية للتحقق من الشكوى والتعامل معها.

وأكد «الشريف» أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على تقديم خدمات مميزة لزوار الإسكندرية، للتمتع بها أثناء فترة إقامتهم، مشيرًا إلى أن المدينة تمتلك العديد من عناصر الجذب السياحي خلال جميع فصول العام، كما أن المحافظة تعمل على إحكام السيطرة على الأسعار سواء في الفنادق أو المنشآت العامة (كافيهات - مطاعم - محال - مقاهي) لمنع استغلال المواطنين.

من جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الفنادق التي تشرف عليها الإدارة منها فنادق لها أصول تاريخية وذات طابع معماري عريق ومميز، ومنها ما يقع على الكورنيش، ومنها ما هو في مناطق تجارية شهيرة مما يتيح مجالات اختيار أكبر لجميع زوار الإسكندرية، لافتا بأن البيانات الموضحة عبر الموقع الالكتروني للادارة شاملة اسم الفندق وعنوانه، واسعار الاقامة وصور للفنادق من الداخل، كما أن الموقع يتيح للزوار موقع الفنادق حتى يتسنى للزوار الوصول إلى الفنادق بسهولة ودون الحاجة إلى السؤال.

وأكد رشاد؛ أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تقوم بدورها الرقابي لإحكام السيطرة على الأسعار المعمول بها بالكافيتريات والمطاعم والفنادق مع تحرير محاضر بأقسام الشرطة ضد المنشآت المخالفة وتحويلها للنيابات المختلفة.