الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بيت السحيمي يستضيف فرقة «فرانكو ريجا»

بيت السحيمي
بيت السحيمي

يستقبل مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المٌعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء السبت 19 فبراير الجاري، حفلاً فنياً جديدًا لفرقة "فرانكو ريجا" بقيادة الفنان ياسر أنور .

يتضمن برنامج الحفل في فاصله الأول عدد من أغاني فنان الشعب سيد درويش منها "سالمة يا سلامة"، "الحلة دي قامت تعجن" ، زروني كل سنة مرة" ، "إقرا يا شيخ فقاعة" ، "أنا المصري" وغيرها أداء الفنان ياسر أنور. ويشارك في فاصله الثاني عدد من المواهب الفنية الشابة والتى تقدم عدداً من الأغاني التراثية منها "مضناك جفاه مرقده"، "الهوى هوايا" ، "غنيلي شوي شوي"، "يا لعبة الأيام"، استعراض فطوطة"، "ثلاث سلامات". أداء كل من الفنانة عبير محمد، والفنان محمود عمارة، والفنانة اية هشام، الفنانة ياسمين محمود، الفنانة مريم هاني، الفنان علي محمد.

يذكر أن الفرقة تأسست عام 2010 على يد الفنان ياسر أنور، وكانت تعرف باسم فرقة رسايل سيد درويش في البداية، ثم انضم إليها مجموعة من المواهب الشابة ليتحول اسمها فيما بعد إلى فرقة "فرانكو ريجا".

بيت السحيمي 

يعتبر بيت السحيمي بالدرب الأصفر المتفرع من شارع المعز لدين الله نموذجاً فريداً من نماذج عمارة البيوت السكنية الخاصة بل أنه البيت الوحيد المتكامل الذي يمثل عمارة القاهرة في العصر العثماني في مصر ، وهو يتكون من قسمين ، القسم الجنوبي أنشأه الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي في سنة 1648م، أما القسم الشمالي فقد أنشأه الحاج إسماعيل شلبي في سنة 1796م ، وجعل من القسمين بيتاً واحداً وسمي بيت السحيمي نسبة إلى الشيخ أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالأزهر وهو آخر من سكن فيه.

ويشتمل البيت على عدة قاعات تتألف كل منها من إيوانين بينهما دورقاعة يتوسط بعضها فسقية من الرخام ولبعض أسقف القاعات مناور يعلوها شخشيخة خشبية ، وكسيت جدران بعض القاعات من أسفل بوزرات الخشب المزخرف على هيئة بلاطات القيشاني وكسيت الأرضيات بالرخام . وبقاعات البيت مشربيات ونوافذ من الخشب الخرط ودواليب وبالبيت كتابات أثرية تشتمل على تاريخ الإنشاء والمنشئ وقصيدة البردة للأمام البوصيري .

مركز ابداع بيت السحيمي قطاع صندوق التنمية الثقافية فرقة فرانكو ريجا لفنان ياسر أنور أغاني فنان الشعب سيد درويش

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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