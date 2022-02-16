الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس الخميس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والصغرى 10

طقس بارد وأمطار
طقس بارد وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد  الخميس، نهارا معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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بيان بدرجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الاسكندرية 18 11
وادى النطرون 19 11
طنطا 20 10
شبين الكوم 20 10
دمنهور 18 10
بلطيم 19 11
مطروح 18 11
السلوم 17 11
سيوة 19 06
بورسعيد 18 11
دمياط 18 10
الزقازيق 20 10
المنصورة 20 10
الاسماعيلية 20 10
السويس 20 10
العريش 18 11
رفح 18 10
رأس سدر 20 10
نخل 17 08
نويبع 22 16
طابا 21 14
كاترين 16 04
الطور 20 10
شرم الشيخ 24 16
الغردقة 24 16
مرسى علم 22 12
الفيوم 20 09
بنى سويف 20 08
المنيا 20 07
أسيوط 21 07
سوهاج 21 08
قنا 22 09
الأقصر 23 10
أسوان 25 11
ادفو 25 11
أبوسمبل 24 11
الوادى الجديد 22 08
شلاتين 24 12
أبورماد 24 12
حلايب 22 12
رأس حدربة 22 12

البحر الاحمر الوادي الجديد ارصاد درجات الحرارة البحر المتوسط الأرصاد الجوية طقس الغد حالة البحر الأرصاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة شديد البرودة حالة الطقس

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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