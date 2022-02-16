الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أنا مش زعلان».. مرتضى منصور يفتح صفحة جديدة مع «الخطيب»

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وذلك بعد الفوز برئاسة القلعة البيضاء، عقب الانتخابات الأخيرة.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية له على قناة الحدث اليوم: كفاية بقى، مش همد إيدي لمحمود الخطيب، وأنا مش زعلان أنه لم يقم بتهنئة الزمالك، ويكفيني تهنئة كل من محمود طاهر وطاهر أبو زيد ومجدي عبد الغني وعماد وحيد وهشام سليم وياسر ريان ومحمد عمارة، وجالي تهنئة من جماهير الأهلي، بعد الفوز برئاسة الزمالك.

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واستكمل مرتضى منصور: أنا رجل سياسي ورياضي وقانوني، ودائمًا أقول اللى مقتنع به، وأنا مع شيخ الأزهر فى الهجمة الشرسة الذي قام بها عمرو أديب ضد شيخ الأزهر، مختتما: «أنا رجل وطني بحب بلدي، واللي يخاف من ربنا ميخافش من البشر».

وضمت قائمة مرتضى منصور، والتي نجحت في الانتخابات كلا من: مرتضى منصور رئيسا، مصطفى هدهود نائبا، خالد لطيف، أمين الصندوق، وتضم العضوية فوق السن كلا من: علاء ناجي، أحمد مرتضى منصور، جمال عبد الحميد، سليمان وهدان، مريم رزق، وعلاء مقلد، وفي العضوية تحت السن كل من: بسنت جوهر، محمود طه، وأحمد دعبس.

الشباب والرياضة التحويل محمود طاهر مرتضى منصور مجدى عبد الغنى رئيس الزمالك وزير الشباب والرياضة

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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