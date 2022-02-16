الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بيونتيك» تعتمد «حلول الحاويات» لإنتاج اللقاحات في إفريقيا

بيونتيك
بيونتيك

تعتزم شركة "بيونتيك" الألمانية، المطورة للقاح مضاد لفيروس كورونا، جلب مرافق إنتاج كاملة التجهيز وقابلة للنقل إلى إفريقيا لإنتاج لقاحات بتقنية الحمض النووي الريبوزي النقال التي طورتها الشركة .
وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء أنه من المخطط توريد مرافق الإنتاج إلى رواندا والسنغال وجنوب إفريقيا، وذلك بالتنسيق مع كل دولة على حدة ومع الاتحاد الأفريقي.
ويمكن في هذه المرافق إنتاج لقاح كورونا، وكذلك أيضا لقاحات محتملة ضد السل والملاريا.
وتحدثت الشركة عن "خطوة إضافية لتحسين إمدادات اللقاحات في إفريقيا".

وتتكون المرافق، التي طورتها بيونتيك، من عدة حاويات مجمعة ومجهزة بجميع المعدات اللازمة لعملية التصنيع. 

ومن المقرر أن يصل المرفق الأول إلى أفريقيا في النصف الثاني من هذا العام. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بعد اثني عشر شهرا من التسليم إلى الوجهة.
وعرضت الشركة، التي تتخذ من مدينة ماينتس مقرا لها، اليوم الأربعاء الحاويات في مصنعها بمدينة ماربورج، وكان من بين الحاضرين رؤساء رواندا وغانا والسنغال - بول كاجامي، ونانا أكوفو-أدو، وماكي سال، إلى جانب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ووزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتس.
 

بيونتيك أفريقيا اللقاحات الحمض النووي كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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