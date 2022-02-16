الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إطلاق مسابقة «ابنيها» لدعم ريادة الأعمال في مصر

ابنيها
ابنيها

في إطار الجهود المستمرة لرفع مستويات المعيشة في المناطق العشوائية، قام مشروع البنية التحتية بالتعاون مع شركة جيميناي أفريقيا بإطلاق مسابقة "ابنيها" لدعم ريادة الأعمال وتنمية وتطوير قدرات طلاب الجامعات من الشباب المصري بإقليم القاهرة الكبرى. 

تنفذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مشروع البنية التحتية بالنيابة عن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية.

المسابقة تستمر حتى شهر مايو من هذا العام وتهدف إلى تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال المجتمعية، وتنفيذ مشاريع مستدامة؛ خاصة تلك المتعلقة بتحديات التنمية الحضرية والبنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية في المناطق العشوائية، حيث تستهدف مشاركة طلاب الجامعات ضمن نطاق إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبيه) لتشجيع وتنمية أفكارهم الإبداعية وإرشادهم خلال مختلف مراحل المسابقة حتى الوصول الى نماذج متكاملة من الأعمال المبتكرة. 

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع شركة جيميناي أفريقيا تقوم بتنفيذ كافة فاعليات المسابقة، حيث يتم تنظيم مراحل المسابقة الثلاثة بداية من اختيار الأفكار للمشاركة في ورش العمل وحتي مرحلة عرض تلك الأفكار في المسابقة النهائية بالإضافة الى اختيار الأفكار الفائزة وتوفير فرص تمويليه لها.

صرحت المهندسة إفوا دادزى أرثر، مدير مشروع البنية التحتية بالمشاركة "إن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحرص على عقد الشراكات الناجحة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين سبل المعيشة بالمجتمعات المستهدفة، وفي هذا الصدد يحرص برنامج التنمية بالمشاركة على دعم الأفكار المبتكرة من شباب الجامعات وتنمية مهاراتهم وإتاحة فرصة المشاركة في تنمية مجتمعاتهم. تتيح مسابقة 'ابنيها' فرصة تقديم مقترحات وأفكار مشروعات واعدة وقابلة للتطبيق تساهم بفاعلية في تنمية المجتمع وتحسين سبل المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب".

وأضاف المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا "مسابقة 'إبنيها' من أكثر المبادرات التي سعدنا بالمشاركة فيها، وذلك لإنها تعتمد على الفكر الحديث وابتكارات الشباب للنهوض بالمجتمع ككل من خلال تحسين سبل المعيشة. وإن شراكتنا مع مشروع البنية التحتية بالمشاركة، ليس فقط في إطار هذه المسابقة ولكن بشكل عام، تهدف إلى توحيد الجهود لتقديم صور مختلفة من الدعم المتكامل للشباب بحيث تتاح لهم سبل تطوير إمكانياتهم وقدراتهم بناء على خبراتنا في قطاع ريادة الأعمال لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع وشركات ناشئة تساهم في بناء المستقبل. يأتي ذلك في إطار إيماننا بالشباب الواعد وأحقيتهم في غد أفضل وسعينا الدائم إلى توفير فرص ومبادرات مبتكرة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية لهم وللمجتمع".

ومن المقرر أن يتم اختيار ما يقرب من 50 مقترحا للمشاركة ضمن مراحل المسابقة المختلفة، تبدأ بمشاركة أصحاب المقترحات المختارة في ورش عمل تدريبية لمدة خمسة أيام بهدف رفع قدرات المشاركين من الطلاب في مجال ريادة الأعمال المجتمعية مثل تحديد احتياجات المجتمع ودراسة السوق ودراسات الجدوى وكتابة وعرض نماذج الاعمال للأفكار الابتكارية المقترحة، وبناء على ذلك سيتم تأهيل الأفكار والمجموعات الأكثر فعالية وابتكارا الى المرحلة النهائية من المسابقة. 

وسيتم اختيار ثلاثة مجموعات من الفائزين بجوائز نقدية مقدمة من شركة جيميناي إفريقيا لتقدير الفائزين بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية لإجراءات التأسيس والتوجيه والمتابعة وفرصة المشاركة في أحد البرامج التي تطلقها الشركة وذلك لإعطاء المشاركين الفرصة للاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركة.

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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