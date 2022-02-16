كواليس أغنية «أنا أصلي وأنتوا سكة» لأحمد شيبة وحمدي إمام قبل طرحه

انتهى كل من المطرب أحمد شيبة والمطرب حمدي إمام ، من وضع اللمسات النهائية لأغنية جديدة تحمل إسم "أنا أصلي وأنتوا سكّة"، على طريقة الفيديو Lyrics فى أول ديو غنائي يجمع بينهما، ومن المقرر طرحها على أحد المنصات الرقمية ووسائل التواصل الإجتماعى المختلفة خلال الأيام المقبلة.

وتتمحور كلمات أغنية "أنا أصلي وأنتوا سكّة"، حول مبادئ الأصول والمواقف التي تظهر الشهامه والجدعنه لبعض البشر، الذين لا يستحقون هذا البذل والعطاء والتضحية وغيرها.

ويذكر أن آخر أغاني المطرب حمدي إمام اغنية «دلق القهوة خير» ، وهي من كلمات سامح الكومي وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيري، بينما أيضًا آخر أغنيات المطرب أحمد شيبة أغنية «القلب جاله هبوط»، والأغنية من كلمات وألحان خالد سلطان.