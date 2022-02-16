تجديد حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون

جدد قاض المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية؛ بالمخالفة للقانون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملكه للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.