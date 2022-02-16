الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاض المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية؛ بالمخالفة للقانون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملكه للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.

قاض المعارضات المختص السوق المصرفية النقد الأجنبي حبس التحقيقات المخالفة للقانون الاتجار غير المشروع

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حوار مع فضيلة الإمام

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