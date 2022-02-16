خالد تهامي يطالب «الموسيقيين» بعدم التعامل مع حمو بيكا

تقدم الملحن خالد تهامي بطلب إلى نقابة الموسيقيين بوقف التعامل مع حمو بيكا وعدم استخراج الكارنيه تحت أي شعبة لحين اتخاذ إجراء قانوني ضد حمو بيكا بعد أن صرح أنه يدفع 15 ألف جنيه لنقابة المهن الموسيقية ويحصل على إيصال بقيمة 2000 جنيه فقط عن كل حفل قدمة كما أنه يقدم حفلات بدون أجر لصالح البعض في النقابة، ولم يتحدث تمامًا في هذا الأمر من قبل، ويعد هذا اتهام للنقابة بإهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ.

وأكد تهامي، أن أعضاء الجمعية العمومية على ثقة تامة بأن النقيب العام أمير الغناء العربي هاني شاكر لن يترك هذا التصريح يمر مرور الكرام.

وعلي جانب آخر هناك تواصل بين أعضاء الجمعية العمومية البارزين لاتخاذ موقف ضد هذه التصريحات.

وخلال الساعات الماضية كشفت الإعلامية بسمة وهبة، حقيقة إصابة المطرب الشعبي، مؤدي المهرجانات حمو بيكا بمرض نادر، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".