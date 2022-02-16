الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفعت عليه دعوى خلع.. تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى حلوان

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل زوجته، لرفعها دعوى خلع ضده 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم" بوفاة زوجة والده "ربة منزل- مقيمة بذات العنوان".
وبالانتقال والفحص عُثر على جثة سالفة الذكر داخل الشقة محل البلاغ، وتبين وجود سحجات وجروح بمناطق متفرقة بالجسم، وبسؤال المُبلغ أقر بأنه حال سير المتوفية بالمنطقة محل سكنها اصطدمت بها دراجة بخارية مركبة "توك توك" محدثة إصابتها المنوه عنها، والتى أودت بحياتها، ولاذ قائدها بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغ وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال نجله أيدها، وأنه قام بارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينهما على خلفية انفصالها وقيامها برفع دعوى خلع ضده، وتم القبض على المتهم وحبسه على ذمة التحقيقات.

قاض المعارضات دعوى خلع التحقيقات مديرية امن القاهرة ربة منزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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