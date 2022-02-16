مرتضى منصور يفتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه مد يده أكثر من مرة لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلا أن الأخير لم يهنئه بعد فوزه في انتخابات القلعة البيضاء.

وأضاف مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في الجول” على قناة “الحدث”، أن جماهير الأهلي هنئته، مؤكدا أن “من يصنع فيديوهات ضد نادي الزمالك ومرتضى منصور، ليست جماهير الأهلي الحقيقية”.

ووجه رئيس نادى الزمالك التهنئة للنادي الأهلي، وجماهيره، بمناسبة الفوز بالمركز الثالث بكاس العالم للأندية التي أقيمت بالإمارات.

واستطرد: “الأهلى فريق محترم، وعلى رأس الفريق محمد الشناوي، ومحمد مجدي (أفشة)، وعمرو السولية، نجوم منتخب مصر. مؤكدا حزنه بسبب إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق بالرباط الصليبي”.