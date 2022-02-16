الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار القمح اليوم الأربعاء في مصر

القمح
القمح

استقرت أسعار القمح لدى تجار الجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16-2-2022، في السوق المحلي المصري، وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي، تفاوتت أسعار القمح ما بين الانخفاض تارة والاستقرار تارة أخرى، وعلى الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات الأربعاء 16 فبراير، ببورصة شيكاغو للتجارة.

وجاءت أسعار القمح محليًا على النحو التالي:
ثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل سعر الطن 5,600 جنيه ،واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 5,570 جنيهًا للطن، في السوق المحلي ،كما حافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 5,550 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

أسعار العقود الآجلة للقمح فى بورصة شيكاغو
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، في بورصة شيكاغو للتجارة، وزاد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 3.5 سنت، ليصل إلى 783.25 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة صعود 0.45%، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

كما صعدت أسعار عقود مايو الآجلة لتداول القمح، بمقدار 4 سنتات، لتصل إلى 789.75 سنتًا لكل بوشل.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تراجعًا في استيراد القمح، وذلك بعد أن انخفضت الكميات المطلوبة لإنتاج الخبز المدعم، هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة؛ لانضباط عملية صرف الأقماح، واعتماد منظومة التحكم.

وأضاف وزير التموين، خلال المنتدى الذي ينظمه جهاز تنمية التجارة، اليوم الثلاثاء، أن “هناك تحكم في صرف الأقماح من الصوامع إلى المطاحن، ويوجد لدى وزارة التموين برنامج إلكتروني يُسجل الثمن الحقيقي لرغيف الخبز المنصرف للمواطن على قاعدة البيانات بشكل لحظي، ومن ثم معرفة عدد المنصرف من الأرغفة، وكميات الدقيق المستخدمة في الإنتاج”.

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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