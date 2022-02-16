أمين عام مجلس النواب ينعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق: جمع بين الكفاءة والمهنية

نعى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذى وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال الأمين العام لمجلس النواب، في برقية عزاء: إن الفقيد كان شخصية قضائية كبيرة يجمع بين الكفاءة والمهنية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المستشار سعيد مرعي

من مواليد 30 أغسطس 1954، قاضِ وسياسي مصري والذى شغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رسميا رئيسا لها، وحصل مرعى على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جداً من جامعة القاهرة ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد كلية الحقوق جامعة القاهرة، وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية.

وعين فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة وفي 1980 عين نائبا بمجلس الدولة وأخذ في التدرج الوظيفى، حيث عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) ثم مستشاراً مساعداً من الفئة (أ)، وفي عام 1990 عين مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وظل بهيئة المفوضين حتى شغل في عام 1999 رئيسا للهيئة.

وفي عام 2002 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا واستمر في عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة في 2019. وأثناء تدرجه في العمل القضاء التحق في مايو 1977 بالعمل عضواً بهيئة مفوضى الدولة وفي 1979 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وفي 1980 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزاراتي الري والدفاع وفي 1984 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة ثم في 1986 التحق بالعمل عضواً بإدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء ثم في 1988 التحق بالعمل عضواً بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا وفي 1990 عضواً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

أما عن الانتدابات والإعارات التي أجراها خلال فترة عمله انتدبه للعمل مستشاراً مساعداً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في غير أوقات العمل الرسمية في الفترة من ديسمبر 1984 حتى مايو 1990.