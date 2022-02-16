فتح باب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية غدا

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب، على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 021 - 2022، بداية من غدا الخميس، ولمدة 15 يوما بما فى ذلك أيام الجمعة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى أن إجراءات التظلمات تتضمن قيام ولى أمر الطالب بالتقدم بطلب وسداد الرسوم الخاصة بالتظلم بواقع 20 جنيها لكل مادة، وذلك بالمكان المخصص لتلقى التظلمات فى كل إدارة تعليمية من الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة، للتيسير على أولياء الأمور وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وأضاف حسن أن الإجراءات تضمنت تكليف الموجه الأول لكل مادة على مستوى كل إدارة تعليمية، بفحص التظلمات عن طريق لجنة مشكلة من قبل المديرية.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد اعتمد مساء الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2021/ 2022، وذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي ، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 80.11% للإعدادية العامة.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اعتمد مساء امس الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2021/ 2022، وذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي ، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 80.11% للإعدادية العامة.

وصرح وكيل الوزارة أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88870طالب وطالبة حضر منهم 88723طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 80.11% ، كما تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية المهنية 4729 طالب وطالبة حضر منهم 4581طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح بينهم 85.11% في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% و 97.3% للصم.