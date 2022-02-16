الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ثبات أسعار الأرز في السوق المحلي

الأرز
الأرز

شهدت أسعار الأرز، حالة من الثبات، في السوق المحلي، لدى التاجر والمستهلك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16-2-2022 وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، تباينًا، خلال الجلسة الصباحية، (وقت نشر هذا الخبر).

وسجلت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة" اليوم استقرارًا بالأسواق المحلية، ليسجل سعر الطن 5,900 جنيه ،وأيضًا ثبتت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 5,300 جنيه ،كما تواصل أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، الثبات، ليصل سعر الطن إلى 9,200 جنيه ،كما استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 8,200 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك
وتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك ما بين 10 و 14 جنيه.

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة
انخفضت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث تراجع عقد مارس ليسجل نحو 14.800 دولارًا للقنطار بمقدار انخفاض 0.010 دولار. (وقت نشر هذا الخبر)

بينما ثبت عقد مايو 2022، ليسجل 15.075 دولارًا للقنطار.

كان مجدي الوليلي، نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، قال إنه تم الاتفاق بين عدد من مضارب الأرز ووزارة التموين على توريد 240 ألف طن لصالح البطاقات التموينية لمدة 8 أشهر، وأن الكميات المقرر توريدها تسجل نحو 30 ألف طن أرز، حيث تتضمن 12 ألف طن شهريا من القطاع العام، و18 ألف طن من القطاع الخاص شهريا لمدة 8 شهور، بسعر 7.5 ألف جنيه للطن.

وأشار إلى أنه تم زراعة نحو مليون و150 ألف طن فدان، حيث يوجد نحو 4.5 مليون طن شعير أي 3 ملايين طن أرز أبيض، وبالتالي يكفي احتياجات المستهلك حتى موسم حصاد الأرز المقبل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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