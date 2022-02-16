الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أبرز أحكام «الدستورية» في عهد المستشار الراحل سعيد مرعي

سعيد مرعي
سعيد مرعي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في عهد رئيسها الراحل المستشار سعيد مرعي، عددًا من الأحكام  القضائية.

وترصد “الدستور” في السطور التالية، أبرز الأحكام الصادر خلال رئاسة “مرعي” للمحكمة الدستورية:

  • أصدرت المحكمة حكمًا برفض الدعوى التي كانت تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. 
  • وكانت إحدى الشركات قد أقامت دعواها التي حملت رقم 9352 لسنة 2004 مدني كلي حكومة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد وزير القوى العاملة بصفته الرئيس الأعلى لمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، طالبة الحكم بإعفائها من سداد نسبة 1 % من صافي أرباحها السنوية المفروضة بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الجديد بالقانون رقم 12 لسنة 2003 لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
  • كما قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 75 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة (102) من ذلك القانون فيما تضمنتاه من حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمـدة للقرى والمدن، ورصد عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يخالف هذا الحظر.
  • وأصدرت حكم بعدم دستورية عقوبة الحبس المنصوص عليها في قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بحق من يزاول العمل الفني دون ترخيص من النقابة المختصة.
  • وأصدرت الدستورية في عهد “مرعي” - أيضًا - حكمًا بتأيد دستورية مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة جنحتي الضرب والإتلاف العمدي التي تقع بناء على جريمة البلطجة.
  • وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

توفى، اليوم الأربعاء، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، عن عمر يناهز الـ68 عامًا، إثر تدهور حالته الصحية مؤخرًا.

المستشار سعيد مرعى، أصيب بوعكة صحية منذ 3 سنوات اضطر خلالها إلى إجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، ومنذ فترة وهو يعاني، مما أدى الى تدهور صحته ودخوله على أثرها إلى المستشفى.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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