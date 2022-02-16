الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل تدريب معلمى الصف الرابع الابتدائى

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه سيتم الانتهاء من تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي غدا الخميس.

وأضاف نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، أنه تم الانتهاء من تدريب أغلب مديري  المدارس الابتدائية والإعدادية بمختلف محافظات مصر على السلوكيات المهنية والمهارات  الإدارية.

وكان أعلن حجازي، أنه تم الانتهاء من تدريب ١٦٣٩٩ مدير مدرسة ابتدائي من إجمالي المستهدفين وعددهم ١٩٨٨٦ بنسبة ٨٢% كما تم تدريب ١١٤٥٢ مدير مدرسة إعدادية من  إجمالي ١٣١٤٤ مديرا بنسبة ٨٧%.

ولفت نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، إلى تدريب معلمي جميع المواد من خلال ورش  التنمية المهنية ١٤٢٤٣٧ معلما  من إجمالي المستهدفين، وإجمالي عددهم١٨٥٨٥٠ معلما  ومعلمة بنسبة ٩٠%.. بينما تم تنظيم ورش تدريبات التنمية المهنية في جميع المواد الأساسية والحاسب الآلي لمعلمي المرحلة الإعدادية وعددهم ١١٦٤٨٣ من إجمالي ١٨٣٢٤٨ معلما بنسبة ٨٥%.

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