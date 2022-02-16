محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.40%

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.40%، بحضور الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح محافظ قنا، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56704 طالبًا وطالبة حضر منهم 55796 وحقق النجاح 42068 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 75.40%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1412 طالبًا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1309 طالبًا ومن حققوا النجاح 1256 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 95.95 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالب وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 26 طالب بنسبة نجاح بلغت 100%.

وأعرب الداودي، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة، متوجهًا بالشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.