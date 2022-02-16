يوم السبت القادم.. قطع المياه عن مدينة زفتى بالكامل بالغربية

أعلنت محافظة الغربية فى بيان لها منذ قليل عن قطع المياه عن مدينة زفتى بالكامل ماعدا قرى وشرشابة وميت المخلص وشبرا ملس -يوم السبت القادم- من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا للقيام بأعمال الصيانة بالمحولات

ونوهت محافظة الغربية على الأماكن الهامة والتي سوف تتأثر بالفصل خلال هذه الفترة مثل المستشفيات الواقعة في نطاق الفصل لتدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

فى سياق متصل تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشروعات قطاعي التربية والتعليم والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتى، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز بها والتي تخطت الـ ٩٠ %، وذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس أحمد حلمي مدير هيئة الأبنية التعليمية والأستاذ مجاهد الدرف نائب رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة تفقد المحافظ لأعمال رفع كفاءة، وتطوير مدرسة الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسى بقرية كفر الدغايدة بتكلفة مليون جنيه، والتي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى ٩٥٪، أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد الجمل الابتدائية بنهطاى بتكلفة ١.٢ مليون جنيه والتي بلغت نسبة التنفيذ بها ٩٥٪، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة مدرسة نهطاى الجديدة بتكلفة ١.٥ مليون جنيه، كما تفقد رحمي أعمال التوسعات بمدرسة محمد عماد الدين سليمان للتعليم الأساسي بكفر السحيمية بتكلفة ٢.٤ مليون جنيه، حيث شدد المحافظ على استلام تلك المدارس بنهاية الشهر الجاري.

استكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال بناء محطة الصرف الصحي بكفر شاهين، والتي تبلغ تكلفتها ٢٥ مليون جنيه، أعمال تشييد محطة الصرف الصحي بكفر السنادية بإجمالي تكلفة ٣٠ مليون جنيه، وأعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية ميت النور بتكلفة ٣٠ مليون جنيه.

على هامش الجولة تفقد رحمي استمرار عملية الإنشاء والتعمير ببعض مشروعات المبادرة الأخرى بقرية نهطاي، حيث تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى ٩٥٪، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، والذي تبلغ نسبة تنفيذه ٩٠٪، وكذلك أعمال تبطين ترعة القائم بتكلفة ٣.٣ مليون جنيه.

يذكر أن المشروع القومي “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه مبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ 727 مشروع داخل (٥٤) قرية و(٨٨) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه.