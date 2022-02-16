الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تستضيف قمة الأمم المتحدة لجمع تبرعات لصالح أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، أنها ستستضيف قمة افتراضية للأمم المتحدة، تهدف إلى جمع 4.4 مليار دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان.
وجاء في بيان مشترك، صادر عن الحكومة البريطانية والأمم المتحدة أن الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني الأفغاني سيحضرون الاجتماع عبر الإنترنت، لكن في الموعد المحدد، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس أن القمة ستتركز على توفير مأوى وغذاء وخدمات صحية، لاسيما، للنساء والفتيات، اللاتي تم تهميشهن ، منذ سيطرة طالبان.
وذكرت تروس "المؤتمر لحظة حاسمة للمجتمع الدولي، لتعزيز الدعم، في جهود مواجهة الأزمة الإنسانية المتزايدة في أفغانستان".

وأضافت "حجم الاحتياجات لا مثيل له وتداعيات التقاعس مدمرة. المملكة المتحدة مصرة على قيادة الجهود الدولية".

تأتي القمة، فيما حثت منظمات دولية الدول المانحة على تعزيز المعونات للمواطنين الأفغان المتضررين، حيث أنهم يمرون بأسوأ وضع إنساني في العالم.

وكانت لجنة الإنقاذ الدولية قد دعت أمس الثلاثاء، أمريكا وأوروبا، لإعادة ضبط سياستهم، تجاه أفغانستان، خشية أن يجهز الوضع الإنساني على المزيد من الأفغان.

وأعلنت بريطانيا، عن أنها ستشارك في استضافة قمة افتراضية للأمم المتحدة الشهر المقبل تهدف إلى جمع المليارات لتجنب أزمة إنسانية مدمّرة في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة في نوفمبر الماضي.

أفغانستان الوضع الإنساني الحكومة البريطانية الأزمة الإنسانية في أفغانستان بريطانيا

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