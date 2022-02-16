الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

التغير المناخي يدفع الفرق الموسيقية الألمانية لتدشين مبادرة للحد من الانبعاثات الكربونية

فرق موسيقية
فرق موسيقية

الموسيقى في حد ذاتها غذاء للروح وصديقة للبيئة، ولكن الفرق الموسيقية التي تقوم بجولات لإحياء الحفلات، غالبا ما تتسبب في إنتاج قدر ملحوظ من الانبعاثات الضارة.

هذه الجولات تشمل انتقال العازفين وآلاتهم إلى عدة دول حول العالم. وعلى رأس مسببات التلوث أكوام الورق التي تستخدم في تدوين النوت الموسيقية، وخطط البروفات وكتابة برامج الحفلات والجمهور نفسه الذي يحضر الحفلات.

وأصبحت الفرق الموسيقية تدرك بشكل متزايد هذه المشكلة، مما دفع بعضها إلى تدشين مبادرة "أوركسترا التغيير" عام 2020.

وانكب المشاركون في المبادرة على العمل على تقليل حجم الانبعاثات الكربونية الناتجة عن نشاطهم الموسيقي. 

وفي محاولة لزياد الوعي بشأن مشكلة التغير المناخي أقاموا "حفلات موسيقية حول المناخ"، وجمع تبرعات لدعم مشروعات حماية المناخ.

ومن هذا المنطلق يرى أورليش هايدر، المتحدث باسم المبادرة، والعازف في أوركسترا ميونخ الفيلهارموني، "أن حماية المناخ تمثل إلهاما فنيا بالنسبة لنا كفريق موسيقي، وأيضا بالنسبة للجمهور".

وانضم إلى المبادرة فنانون مستقلون، وأعضاء في حوالي 30 فريقا من فرق الأوركسترا في ألمانيا.

ويسعى الفنانون خلال الجولات لاختيار وجهات قريبة جغرافيا، بهدف تقليص المسافات التي تقطعها الفرق وبالتالي خفض كميات الوقود والانبعاثات.

وتبنت رابطة المسرح الألمانية هذه الجهود، وشاركت في عملية تبادل دولي مع روابط أخرى للفرق الموسيقية، مثل رابطة فرق الأوركسترا البريطانية، كما تعد عضوا مؤسسا لشبكة الاستدامة البيئية، وتعمل مع المؤسسة الثقافية الفيدرالية الألمانية لدعم هذه القضية.

وبدأ كثير من الفرق الموسيقية استخدام الحافلات أو القطارات، في التنقلات كلما أمكن، كوسيلة إضافية للحد من تأثير السفر على البيئة.

ومع ذلك يقول المدير التنفيذي مارك جراندمونتانيه، إن وسيلة الانتقالات هذه تكون أكثر تكلفة أحيانا.

ويوضح قائلا إن "هذه الرحلات ليست سهلة على الإطلاق من ناحية التنظيم، لأنه يجب نقل أشخاص كثر وآلات ثمينة".

 

ويتابع قائلا إن السفر بالحافلات أحيانا ما يكون أغلى مقارنة بذي قبل نظرا لأن الرحلات تستغرق وقتا أطول، والمسافات أكثر بعدا وتمضية ليال أكثر.

المناخ الانبعاثات الكربونية الكربون حماية المناخ المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

بينيت ينهي زيارته إلى البحرين.. ويدعو ولي العهد لزيارة إسرائيل

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين