الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مدير وكالة الطاقة الدولية يحث «أوبك+» على تضييق فجوة إنتاج النفط

أوبك
أوبك

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إنه يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وهو التكتل المعروف باسم "أوبك+"، تضييق الفجوة بين أهدافهم الإنتاجية والإنتاج الفعلي.

وأضاف بيرول، في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء "هناك فرق كبير بين الأهداف التي حددتها دول أوبك+ من حيث مستويات إنتاجها وما يتم إنتاجه اليوم".

وتابع "سيكون من المهم أن تعمل أوبك+ على تضييق هذه الفجوة ونأمل في توفير كميات أكبر للسوق".

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أمس الثلاثاء، أن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع دولارين و31 سنتًا ليصل إلى 95.16 دولار للبرميل.

وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 69.89 دولار للبرميل.

أوبك وكالة الطاقة الدولية مدير وكالة الطاقة الدولية الرياض السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

بينيت ينهي زيارته إلى البحرين.. ويدعو ولي العهد لزيارة إسرائيل

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين