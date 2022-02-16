مدير وكالة الطاقة الدولية يحث «أوبك+» على تضييق فجوة إنتاج النفط

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إنه يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وهو التكتل المعروف باسم "أوبك+"، تضييق الفجوة بين أهدافهم الإنتاجية والإنتاج الفعلي.

وأضاف بيرول، في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء "هناك فرق كبير بين الأهداف التي حددتها دول أوبك+ من حيث مستويات إنتاجها وما يتم إنتاجه اليوم".

وتابع "سيكون من المهم أن تعمل أوبك+ على تضييق هذه الفجوة ونأمل في توفير كميات أكبر للسوق".

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أمس الثلاثاء، أن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع دولارين و31 سنتًا ليصل إلى 95.16 دولار للبرميل.

وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 69.89 دولار للبرميل.