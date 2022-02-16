الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يستعرض الاستعدادات النهائية لبدء الفصل الدراسي الثاني

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام.

واستعرض وكيل تعليم مطروح الاستعدادات النهائية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني والجهود المبذولة لضمان جاهزية المدارس بكافة أرجاء مطروح لاستقبال الطلاب.

وشدد وكيل تعليم مطروح على مديري الإدارات بالالتزام بتنفيذ توزيع جميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات  مع جواز تكليف موجهي التخصصات المختلفة بسد العجز في حالة الضرورة القصوى وكذلك جواز ندب المعلمين الملحقين على وظائف إدارية لسد العجز بالتناوب مع زملائهم لضمان حسن سير العمل. 

كما شدد وكيل تعليم مطروح على تشجيع وتحفيز المعلمين والطلاب على مهارات الإبداع والابتكار والتنبيه علي قيادات المديرية والإدارات التعليمية والمدارس بكافة مراحلها بضرورة عقد لقاءات دورية مع  أولياء الأمور والمعلمين والطلاب للاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على وضع حلول واقعية للمشكلات التي تطرأ في حينها. 

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وكيل تعليم مطروح

وأكد وكيل تعليم  مطروح علي العمل علي توفير مناخ صحي آمن للطلاب والمعلمين من خلال التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الأمن بين جميع أفراد المنظومة وعدم تنفيذ أي برامج تدريبية سواء كانت داخلية أو مع جهات مانحة إلا بالتنسيق مع إدارة التنمية المهنية بتعليم مطروح واللجنة العليا للتدريب بالوزارة وفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين فيما يخص المخاطبين بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته. 

وأشار وكيل تعليم مطروح الي الاهتمام بتوفير عوامل وسبل الجذب للطلاب داخل المدرسة والتأكيد على أهمية المشروعات القومية وفوائدها لدى المجتمع والفرد وتعريف الطلاب بها عبر منابر الإذاعة المدرسية وتفعيل خطة الأنشطة التربوية بكافة مدارس مطروح والتأكيد على أهمية مرحلة رياض الأطفال في تنشئة وإعداد الطفل للتعليم وتفعيل دور بنك المعرفة المصري وتشجيع الطلاب علي الاستفادة منه وتزويدهم بكافة المعلومات والوسائل للتعامل معه وتفعيل استخدام السبورات الذكية والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

ووجه وكيل تعليم مطروح بتفعيل خطط الزيارات الميدانية وسرعة الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها وتعقيمها والتواصل والتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والمراكز لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة مداخل المدارس من الخارج وإزالة الباعة الجائلين من أمام المدارس والتأكيد على جاهزية الوسائل التعليمية وجودة وسلامة المدارس والمعامل لاستقبال الطلاب وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس ومتابعة وصول جميع الكتب الدراسية بكافة المراحل التعليمية وضمان وصولها لأيدي الطلاب في أول أيام الدراسة والمتابعة الشخصية من مديري الإدارات والالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج للفصل الدراسى الثانى وإعداد خطط المتابعة الميدانية للقيادات التعليمية بالإدارات داخل المدارس وعدم البقاء داخل مكاتبها للتأكد من انتظام العملية التعليمية. 

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وكيل تعليم مطروح

ولفت إلي تفعيل إدارة الأزمات والكوارث لضمان استمرارية المدارس في تنفيذ أعمالها وحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح داخل كل مدرسة وحظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت اي مسمى  من الطلاب وأولياء الأمور منعًا من المساءلة القانونية وغلق أبواب المدارس عقب الانتهاء من طابور الصباح وإحكام الإشراف عليها وفحص هوية الزائرين وكذلك التأكيد على غلق أبواب المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي وبعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب وعدم التطرق داخل المدارس إلي أي قضايا ذات صبغة سياسية أو حزبية حرصاً على الطلاب. 

 وأوضح أنه سيتم تفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي بالمدرسة في ضوء ما ورد بلائحة الانضباط المدرسي ومتابعة التزام جميع المدارس بنوعياتها المختلفة بتحية العلم وارتداء الزي المدرسي وتفعيل المتابعة المستمرة للمدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة ومتابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة من أجل الحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بها وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية حفاظا علي سلامة الطلاب بالمدارس وذلك بالتنسيق مع الطب الوقائي والوحدات الصحية.

 

تعليم مطروح مطروح استعدادات الفصل الدراسي الثاني الفيديو كونفرانس أجتماع مع مديري الإدارات

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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