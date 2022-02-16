الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«تويتر»: توسع استخدام الإصدار التجريبي من ميزة وضع الأمان

تويتر
تويتر

أعلنت منصة "تويتر"، عملاق منصات التغريدات المصغرة، توسيع الإصدار التجريبي من ميزة وضع الأمان.

وتعد الميزة الأبرز في وضع الأمان، الذي تم طرحه لأول مرة في سبتمبر الماضي، حظر الحسابات تلقائيًا التي ترسل تغريدات ضارة أو مسيئة.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني أن وضع الأمان كان متاحًا في السابق لما يقرب من 750 مستخدمًا تجريبيًا، لكنه سيتوسع ليشمل حوالي 50% من المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا ونيوزيلندا.

وقال متحدث باسم تويتر: "منذ الإطلاق الأولي للإصدار التجريبي من" وضع الأمان "في سبتمبر، علمنا أن بعض الأشخاص يريدون المساعدة في تحديد التفاعلات غير المرغوب فيها.. لهذا السبب، ستحدد تقنيتنا الآن بشكل استباقي الردود التي يحتمل أن تكون ضارة أو غير مدعوة، ونحث الأشخاص في الإصدار التجريبي على التفكير في تمكين وضع الأمان.. يقلل هذا التحديث العبء على الأشخاص الذين يتعاملون مع التفاعلات غير المرغوب فيها".

كاليفورنيا الولايات المتحدة تويتر

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