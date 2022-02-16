ممثلو تجارة عين شمس يجتمعون بفريق الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

اجتمع الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتور حسين عيسى أستاذ المحاسبة ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، الدكتور هيام وهبة أستاذ التمويل ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، الدكتور عبد المنعم السعيد أستاذ الموارد البشرية بالكلية مع ممثلي الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم (OAAAQE)، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يأتى هذا الاجتماع لمناقشة اللجنة المكلفة بإجراء إعادة تقييم المعايير المؤسسية لكلية صور الجامعية بسلطنة عمان فى ظل تفعيل برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA تخصص الإدارة العامة والذي تقدمه كلية التجارة بجامعة عين شمس في سلطنة عمان منذ أكثر من 6 سنوات.

حيث تبادل الطرفين النقاش والأفكار المختلفة عن تقييم الوضع الحالي للبرنامج واستراتيجيات تطوير وآليات التقييم المقترحة.