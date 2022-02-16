«الري» تكشف أطوال الترع المتعبة المؤهلة لترشيد استهلاك المياه

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

توفير المياه المستخدمة في الري وانهاء أزمة عدم وصولها إلى النهايات

يأتي ذلك فيما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأربعاء، من تنفيذ تأهيل وتبطين عشرة كيلومترات ليصل إجمالى الاطوال المنقذة 4346,88 ‏كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف والذي يبلغ 9,64 كيلو متر ، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي في المحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الاولى حالياً.

من جهته أكد المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات، أهمية الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أهميتها في وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت اللازم خلال فترة ري مختلف المحاصيل الزراعية، و توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والشركات.

كما أوضح مستشار وزارة الموارد المائية والري ل " الدستور"، أهمية أعمال المشروع في تحسين شبكة الترع بأنحاء الجمهورية والحد من التعديات ومصادر التلوث والمخلفات التى تعيق أعمال الرى، مشيراً إلى إعطاء أولوية في تنفيذ أعمال المشروع القومي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأقل دخلا، وأيضًا أهميتها في تحقيق عائد اقتصادي جيد للمواطنين المقيمين بها وتحسين ظروفهم المعيشية.

الجدير بالذكر أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يستهدف تأهيل 7 ألاف كيلو متر في عشرين محافظة.