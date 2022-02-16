الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

للمساحات الصغيرة.. أفكار لديكور المنزل قد تغير شكل أى مساحة

منزل صغير
منزل صغير

قد لا تكون متحمسًا للديكور المنزلي، لكنك ستوافق على الأرجح عندما نقول إن تجميل مساحتك ليس فكرة سيئة أبدًا، فأنت كل ما تحتاجه هو منظور جديد وتحتاج الحماس للقيام بشيء إبداعي.

 

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ indianexpress ” طرق فريدة وبأسعار معقولة لإعادة تزيين منزلك.

 

قم بإنشاء ركن للقراءة

إذا كنت تحب الكتب وتنشط في التفكير في قضاء فترة ما بعد الظهيرة الهادئة في المنزل مع روايتك المفضلة فهذا الخيار مناسب لك، و لست بحاجة إلى مساحة مخصصة للقراءة في منزلك لإنشاء واحدة، اختر أي ركن مناسب وقم بإعداد كرسي مريح، وسلسلة من الأضواء الخيالية أو مصباح قراءة، وزهورًا نضرة أو بخورًا ، ووسادة مريحة لإبقائك مرتاحًا.

 

أضف المساحات الخضراء إلى غرفك

يمكن لنباتات المنزل تجميل أي غرفة باهتة في منزلك، وإذا كنت تبحث عن إضافة عناصر طبيعية أو لمسة من المساحات الخضراء إلى منزلك ، فابدأ بإضافة نباتات صغيرة سهلة الصيانة مثل: الخيزران أو الصبار أو نبات المال، ويمكن حفظها في حاويات مبهجة من الناحية الجمالية تتراوح من الخيزران إلى السيراميك ويمكن أن تزيد المساحة على الفور.

 

امنح جدرانك بعض الحب

بينما تتطلب إعادة طلاء منزلك بالكامل شهورًا من التخطيط والإنفاق ، إلا أن هناك طرقًا أخرى لتجديد جدرانك بمهارة، فقط أضف لوحة أو صورًا إلى جدار باهت وشاهده سوف يتغير الشكل  بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك اختيار جدار معين في الغرفة ومنحه طبقة طلاء مشرقة أو مهدئة ، حسب تفضيلاتك، و  يمكنك الاختيار من بين مجموعة لا تعد ولا تحصى من الخلفيات أيضًا.

 

جرب الأضواء

على الرغم من عدم الحاجة إلى استبدال تركيبات الإضاءة في منزلك بالكامل ، ففكر في إضافة خيارات أخرى إلى مجموعتك، حيث تعد الأضواء من أسهل الطرق لتحويل الغرفة، من المصباح الذي يتم وضعه بشكل استراتيجي، وقطع البيان، وأضواء السقف الدقيقة إلى المصابيح الذكية ، ابحث عن خيار يلبي احتياجاتك.

 

بدل أماكن الأثاث

 تعد إعادة ترتيب الأثاث طريقة غير مكلفة للغاية لتجديد مساحتك، ولسهولة تنفيذها يمكنك البدء بنقل قطع صغيرة من الأثاث مثل كرسي أو طاولة أو صندوق من الأدراج إلى مكان مختلف، ومعرفة ما إذا كنت ترغب في ذلك.

إنشاء ركن للقراءة لإعادة تزيين منزلك أضف المساحات الخضراء متحمس ا للديكور المنزلي تجميل مساحتك

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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