«نيويورك تايمز»: ينبغى على بايدن فى خطابه القادم التعاطف مع الأمريكيين

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في مقال رأي، إنه ينبغي على الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول خطاب قادم له عن حالة الاتحاد، أن يُظهر مزيدا من التعاطف مع الأمريكيين بدلا من التباهي بتقدم يتناقض مع التجارب الحية للأمريكيين.

وفي معرض تسليطه الضوء على ما قد يتحدث عنه بايدن في خطابه، أكد مقال الرأي الذي كتبه ديفيد أكسلرود، كبير الاستراتيجيين في حملة باراك أوباما الانتخابية في عام 2008، أن الأمريكيين "لا يزالون عالقين في قبضة صدمة وطنية".

وقال التعليق إن استطلاعات الرأي أظهرت أن الغالبية العظمى من الأمريكيين يرون أنهم يسيرون على المسار الخاطئ، وإن الناس لن يتحلوا بصبر كبير أمام مزاعم التقدم التي تتناقض مع تجاربهم الحياتية، لافتا إلى أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأن جائحة كوفيد-19 تتراجع، إلا أن "الأمريكيين لا يحتفلون".

و أضاف أن "الملايين فقدوا أحباءهم، ولا يزال الكثيرون يكافحون آثار الفيروس. وفقد الأطفال وقتا ثمينا كان ينبغي قضاؤه في الفصول الدراسية، وكافح الآباء من أجل التكيف. و يعاني العاملون في مجال الرعاية الصحية من أزمة. و قد شعرنا جميعا بالتكلفة الباهظة لعزلتنا النسبية".

و قال إن "حالة الاتحاد مؤكدة. والادعاء بخلاف ذلك -- لتسليط الضوء على التقدم الذي حققناه، دون الاعتراف الكامل بالطريق الصعب الذي قطعناه و المسافة التي يتعين علينا قطعها -- يبدو أمرا بعيدا عن إيجاد سبيل للخروج و منفصلا عن الواقع".

واقترح كاتب المقال على الرئيس أن يروي قصة المحنة التي عاشها معا العديد من الأمريكيين، و أن يحترم صمودهم ويرسم صورة واقعية وذات مصداقية لكيفية استعادة السيطرة على حياتهم.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة "مستعدة" بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية و"بغض النظر عما يحدث".

وأضاف بايدن، في كلمة له بالبيت الأبيض نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية، أن الولايات المتحدة مستعدة للانخراط في الدبلوماسية مع "روسيا و حلفائنا و شركائنا لتحسين الاستقرار والأمن في أوروبا ككل"، مؤكدًا - في الوقت نفسه - "ونحن مستعدون للرد بشكل حاسم على الهجوم الروسي بشأن أوكرانيا، والذي لا يزال محتملاً إلى حد كبير".

وأضاف أنه لا يزال عدد كبير من الجنود الروس على الحدود يهددون أوكرانيا، مشيرًا إلى أن احتمالية الغزو الروسي لا تزال قائمة.

وفقًا لقناة "سي إن إن" الإخبارية شدد بايدن على أنه تحدث مع نظيره الروسي لمحاولة دفع مسار الدبلوماسية من أجل حلحلة الأزمة الأوكرانية، موضحًا أن "الولايات المتحدة الأمريكية و الناتو لا يشكلون تهديدًا لروسيا، و أوكرانيا لا تهدد روسيا، فلا حلف شمال الأطلنطي و لا الولايات المتحدة لديهم صواريخ نووية في أوكرانيا".