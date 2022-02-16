الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: شرب القهوة والشاى يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

القهوة
القهوة

أظهرت دراسة أن شرب القهوة أو الشاي أو مزيج من الاثنين قد يكون مرتبطا بانخفاض خطر الاصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

وحسبما أفادت صحيفة “ ديلي ميل ” قام باحثون من جامعة تيانجين الطبية في الصين بدراسة 365682 مشاركا من البنك الحيوي البريطاني تتراوح أعمارهم بين 50 سنة الى 74. وأبلغ جميع المشاركين عن عاداتهم في تناول القهوة والشاي. وخلال فترة متابعة متوسطها 11.4 سنة للمرض الجديد، أصيب 5079 مشاركا بالخرف و10053 مشاركا بسكتة دماغية واحدة على الأقل.

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "بلوس ميديسن"، فإن الأشخاص الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة أو ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاي كل يوم، أو مزيج من أربعة إلى ستة أكواب من القهوة والشاي، لديهم أدنى نسبة للسكتة الدماغية أو الخرف.

و بالمقارنة مع أولئك الذين لا يشربون القهوة أو الشاي، كان الأشخاص الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة وكوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي يوميا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 32 بالمائة وخطر أقل بنسبة 28 بالمائة للإصابة بالخرف.

و في الوقت نفسه، ارتبط انخفاض خطر الإصابة بالخرف بعد السكتة الدماغية بشرب القهوة وحدها أو بالاشتراك مع الشاي، وفقا للدراسة.

كما قام الباحثون بتقييم ارتباط أنواع القهوة بالسكتة الدماغية والخرف. ومن بين القهوة المطحونة والقهوة الفورية و القهوة الخالية من الكافيين، وجدوا أن شاربي القهوة المطحونة كانوا مرتبطين بخطر أقل بكثير للإصابة بالخرف و مرض الزهايمر و الخرف الوعائي.

و تعتبر القهوة مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيا، فيما يحتوي الشاي على الكافيين و الكاتيشين اللذين لديهما خصائص مضادة للأكسدة، مثل الإجهاد المضاد للأكسدة والآثار المضادة للالتهابات

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