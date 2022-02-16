«فيسبوك» تدفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية استمرت 10 سنوات

وافقت "فيسبوك" على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية استمرت 10 سنوات، تتهمها بتتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت، حتى بعد تسجيل خروجهم من موقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم شركة التواصل الاجتماعي، إن التسوية تصب في مصلحة المجتمع والمستخدمين، كما أنها تساعد الشركة على تجاوز هذه المشكلة.

وقُدمت تسوية أولية مقترحة إلى المحكمة الجزئية في مدينة سان خوسيه بكاليفورنيا، والتي ستقوم "فيسبوك" بمقتضاها بحذف البيانات التي جمعتها بصورة غير صحيحة، لكن التسوية تتطلب موافقة القاضي.

واتهم مستخدمون "فيسبوك" بانتهاك القوانين الفيدرالية المتعلقة بالخصوصية والتنصت على المكالمات الهاتفية بعدما احتفظت بملفات تعريف الارتباط التي تم تتبعها عند دخول المستخدمين على المواقع الإلكترونية الخارجية التي تحتوي على أزرار "أعجبني" على "فيسبوك".

وحسب وكالة "رويترز" تم تقديم تسوية أولية مقترحة ، إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في سان هوزيه بكاليفورنيا وتتطلب موافقة القاضي، كما يتطلب الاتفاق أيضًا من "فيسبوك" حذف البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني.

ووفقًا للتقارير فإن "فيسبوك" قامت بعد ذلك بتجميع سجلات تصفح المستخدمين في ملفات شخصية باعتها للمعلنين.

وكانت القضية تم رفضها في يونيو 2017، ولكن محكمة استئناف اتحادية عاودت نظرها في أبريل 2020، حيث قالت إن المستخدمين يمكنهم محاولة إثبات أن شركة مينلو بارك، ومقرها كاليفورنيا، استفادت بشكل غير عادل وانتهكت خصوصيتهم، فيما لم تنجح جهود فيسبوك اللاحقة لإقناع المحكمة العليا الأمريكية بنظر القضية.

من جانبها، نفت شركة "ميتا" ارتكاب أي مخالفات لكنها سوّت القضية لتجنب تكاليف ومخاطر المحاكمة، وفقًا لأوراق التسوية.

وقال درو بوساتيري، المتحدث باسم "ميتا" في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن التسوية "تصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا ويسعدنا تجاوز هذه المشكلة".