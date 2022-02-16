شرطة أبو ظبى تعيد 18 مليون درهم لضحايا احتيال هاتفى

أعادت شرطة أبو ظبي 18 مليون درهم لضحايا الاحتيال الهاتفي والجرائم الإلكترونية عبر مركز التواصل بقطاع الأمن الجنائي، عقب تلقى عدة بلاغات بحوادث قرصنة واحتيال.

ودعت شرطة أبو ظبي الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص مجهول، سواء كانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية، أو رقم الهوية الإماراتية، أو أية معلومات شخصية.

وأكدت الشرطة اهتمامها المستمر بتعزيز التوعية للمجتمع بمخاطر الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، في ظل تنامي عدد ضحايا الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، وذلك من خلال حملات توعية متضمنة العديد من الفعاليات والأنشطة، تشمل منصاتها التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والمجالس المجتمعية.

وأوضحت أن "الإطاحة بالمحتالين لا تكتمل إلا بتكاتف المجتمع، إذ يتوجب على الجمهور عدم الدخول أو الضغط في أجهزتهم الذكية على الروابط مجهولة المصدر".

وعلى صعيد آخر، أعلنت الإمارات إجراء 370,617 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وقالت وزارة الصحة الاماراتية في بيان لها، إن ذلك يأتي ذلك ‌‎تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأوضح البيان أنه تم شفاء 2689 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 806,286 حالة.

وأكد البيان أن تكثيف إجراءات ساهم في التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 930 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 870,358 حالة.