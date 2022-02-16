«النزاهة العراقية»: فتحنا 19 ألف قضية فساد خلال عام 2021

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أنها فتحت 19 ألف قضية فساد جزائية خلال العام الماضي 2021.

وذكرت الهيئة خلال مؤتمرها للإعلان عن تقرير إنجازاتها لعام 2021، أن "عدد المتهمين في تلك القضايا بلغ 11605 أشخاص، وجهت إليهم حوالي 15290 تهمة، بينهم 54 وزيرا ومن بدرجته، وجهت إليهم 101 تهمة، و422 متهمًا من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم فقد وجهت إليهم 712 تهمة".

وأشارت إلى "صدور 632 حكمًا بالإدانة، من بينها حكم واحد بحق وزير، و42 حكمًا بحق 23 متهمًا من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم".

وعلى صعيد آخر، أعلن العراق، في وقت سابق اليوم، القبض على 7 إرهابيين في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه تم تدوين أقوالهم أصوليًا واعترفوا بعملهم ضمن مفارز الدعم اللوجستي ويقومون بنقل المواد الغذائية والعبوات الناسفة للعصابات الإرهابية في جبال مخمور وقضاء الشرقاط، مبينة أنه "تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

وأضافت أنه في إطار الجهد الاستخباري لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من (7) إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى قاطع دجلة بعد مداهمة وكرين لهم في قضاء الشرقاط".

وأعلن المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول، عن القبض على قيادي في عصابات داعش.

وقال "رسول"، في بيان، إن الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب تمكنوا من إلقاء القبض على قيادي في عصابات داعش يكنى (أبو إسلام)".

وأضاف أن "المعتقل كان يتنقل بين المحافظات بهوية مُزورة".

ويذكر أنه نجح الأمن العراقي في القبض على 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي 6 منهم في عمليتين نوعيتين بمحافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وفي محافظة بابل تمكنت القوات العراقية بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على عنصر إرهابي متخفٍّ بين المدنيين.

كما نجحت في ضبط إرهابي ثامن بالتعاون مع قوات كردستان العراق في محافظة السُليمانية.