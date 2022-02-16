فرانك فالتر شتاينماير يدعو لعدم التفاوض «بلغة السلاح»

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير روسيا والغرب إلى "مفاوضات جدية" والتخلي عن "لغة السلاح"، مؤكدا على ضرورة وقف التصعيد حول أوكرانيا.

وقال شتاينماير خلال زيارته لاتفيا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللاتفي إيجيلس ليفيتس، إن "الطريق الناجح الوحيد هو مفاوضات جدية، وليس لغة السلاح".

وتابع: "نحتاج إلى ضبط النفس والصبر. وإذا كانت روسيا تريد المفاوضات فيجب أن نتلقى إشارات واضحة جديرة بالثقة تؤكد وقف التصعيد، لأن هناك أعدادا كبيرة من القوات المسلحة عند الحدود الغربية لروسيا".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا قد رفضت الاتهامات بالتحضير لأي "هجوم" على أوكرانيا، وأكدت أن تحركات قواتها داخل أراضيها لا تهدد أحدا وهي شأن داخلي.

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة إن ألمانيا تعتزم إلزام شركات الطاقة بالاحتفاظ بكميات كافية من الغاز الطبيعي في مستودعاتها لضمان قدرتها على توفير الإمدادات المطلوبة خلال فصل الشتاء كجزء من حزمة إجراءات يدرسها البرلمان الألماني، لتأمين إمدادات الطاقة في البلاد.



ونقلت وكالة بلومبرج عن المصادر القول إن الخطة المنتظر طرحها في الربيع المقبل ستفرض على شركات الطاقة الكبرى ومنها يونيبر وآر.دبليو.إي وجازبروم تأمين مخزونات الغاز الطبيعي في ألمانيا أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في أوروبا.



وأضافت المصادر أن وزارة الاقتصاد الألمانية كلفت استشاريين في معهد اقتصادات الطاقة بجامعة كولونيا الألمانية لوضع تفاصيل الاقتراح.



وتبحث أوروبا حاليا عن طرق لتجنب تكرار أزمة الطاقة خلال الشتاء المقبل، بعد أن فشلت شركات الطاقة في تخزين كميات كافية من الغاز الطبيعي قبل بدء موسم ذروة الاستهلاك في فصل الشتاء.



وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية خلال الشتاء الحالي بعد أن قلصت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا مع ارتفاع الطلب عليه نتيجة انخفاض المخزونات إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من 10 سنوات.