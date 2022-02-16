السعودية.. إحباط تهريب 75790 قرص مخدر بالمنطقة الشرقية

تمكنت قوات الأمن في السعودية من إحباط تهريب كمية كبيرة من أقراص "أمفيتامين" المخدر بالمنطقة الشرقية.

وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات ومحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة أسفرت عن تمكن الدوريات البحرية بالمنطقة الشرقية من إحباط محاولة تهريب 75790 قرص أمفيتامين مخدر.

وأضاف أنه تم ضبط كمية أخرى تعرضت للمياه، مشيرًا إلى أنها تزن 10 كيلوغرامات.

وأفاد العقيد مسفر القريني بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و2227 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة السعودية، في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أنه تم تسجيل 3469 حالة تعافٍ جديدة من كورونا، فيما سجل إجمالي الحالات الحرجة 1016 حالة.

وأوضحت الصحة السعودية، أن إجمالي إصابات كورونا في المملكة ارتفع إلى 730 ألفًا و614 حالة، بينها 8974 حالة وفاة و695 ألفًا و470 حالة شفاء.

ونوهت بأن إجمالي الجرعات المعطاة ضد فيروس كورونا حتى اليوم، بلغ 59 مليونًا و590 ألفًا و682 جرعة.

وكانت السعودية سجلت أمس حالتي وفاة و2136 إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى 692 حالة تعافي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و يتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.