كوريا الجنوبية.. صغار التجار يحتجون على تقييد ساعات العمل

تظاهر المئات من أصحاب المطاعم وغيرهم من أصحاب المشروعات الصغيرة في وسط سيئول مطالبين الحكومة برفع القيود على ساعات العمل وتقديم تعويضات كافية لهم عن خسائر كورونا.

وتجمع حوالي 200 من أعضاء ما يسمى بجمعية "الطوارئ للمشروعات الصغيرة" التي تضررت من جائحة كوفيد-19 بالقرب من ميدان كوانغهوامون في وسط سيئول في مسيرة احتجاجية للمطالبة بحقهم في البقاء.

وبموجب الإجراءات الحالية لمكافحة كوفيد-19، يتم حظر التجمعات الخاصة لأكثر من ستة أشخاص في جميع أنحاء البلاد، ويتم إغلاق المقاهي والمطاعم على الساعة 9 مساء، كما يتم تقييد ساعات عمل الأعمال والشركات الأخرى، مثل المراكز التعليمية الخاصة، حتى الساعة 10 مساء.

وطالب المتظاهرون بإلغاء تقييد ساعات العمل وإدراج مشغلي الشركات التي تزيد مبيعاتها عن مليار وون (833.333 مليون دولار أمريكي) في إجراءات التعويض الحكومية المقبلة لمن تضرروا من فيروس كورونا، كما ناشدوا الحكومة تعويضهم بنسبة 100% عن الخسائر الناجمة عن إجراءات التباعد الاجتماعي.

ويعتزم أعضاء الجمعية تنظيم حملة عصيان مدني ضد تقييد ساعات العمل، حيث سيقومون بفتح متاجرهم ومطاعمهم على مدار الساعة اعتبارا من يوم الاثنين بداية من الأسبوع المقبل إذا لم يتم قبول مطالبهم، كما يخططون لرفع دعوى قضائية ضد إجراءات مكافحة الفيروس التي تفرضها الدولة على الشركات الخاصة.

وسار المتظاهرون بعد ذلك إلى المكتب الرئاسي، وقدموا إلى المكتب الرئاسي مقترحا بمطالبهم.

يُذكر أنه هناك مشروع قانون لميزانية إضافية تزيد قيمتها عن 14 تريليون وون، وهي مصممة في الأساس للتعويض عن الأضرار التجارية الناجمة عن قيود مكافحة الفيروس، وما زالت تنتظر التمرير حاليا في البرلمان.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة يوم الجمعة ما إذا كان نظام التباعد الاجتماعي الحالي سيتم تمديده أو تخفيفه في الأسابيع المقبلة.