العامة للأرصاد الجوية توضح حقيقة تعرض المحافظات لـ«الأخدود العلوى»

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من مساءً الجمعة 18 فبراير إلى صباح الأحد 20 فبراير تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

وتابع شاهين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "سيسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء".

​وأضاف: "البلاد ستشهد بداية من ظهر يوم الجمعة الموافق 18 فبراير، وحتى صباح يوم الأحد 20 فبراير، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب ظاهرة جوية تضرب البلاد تسمى بـ"الأخدود العلوي"، وأن "الأخدود العلوي" هو امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويكون مصاحب دائما لحالات عدم الاستقرار في الطقس".

الأربعاء 16 فبراير 2022 :

-شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية من 4 في 8 صباحا تقربيا، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 17 فبراير 2022:

-شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية من 4 في 8 صباحا تقربيا، أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40 %.

اعتبارا من مساء الجمعة 18 فبراير إلى صباح الأحد 20 فبراير حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء، نخفاض في درجات الحرارة مع نشاط للرياح يؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

الجمعة 18 فبراير 2022:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وسيناء تمتد خفيفة إلى الوجه البحرى، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

السبت 19 فبراير 2022:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه وشمال الصعيد وسيناء وشمال، ويشهد الطقس حالة من نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأحد 20 فبراير 2022:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.