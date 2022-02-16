الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يحذر من مغبة اعتراف موسكو باستقلال منطقتين شرق أوكرانيا

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

حذر مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، موسكو من الاعتراف باستقلال منطقتين منفصلتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا.


وقال بوريل - حسبما أفادت قناة "فرانس 24" الاخبارية - "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة قرار الدوما تقديم مناشدة للرئيس بوتين للاعتراف بإقليمي دونيتسك ولوجانسك التابعين لأوكرانيا والخارجين عن سيطرة الحكومة بوصفهما كيانين مستقلين"

 

ودعا روسيا إلى "احترام تعهداتها والالتزام بحسن نية" في المحادثات مع أوكرانيا وألمانيا وفرنسا حول عملية السلام في شرق أوكرانيا ضمن صيغة "النورماندي".

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