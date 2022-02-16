الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: احتياطى الصرف 44 مليار دولار والدخل من المحروقات يسمح ببناء اقتصاد قوى

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري

 أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن احتياطي الصرف الجزائري يقارب 44 مليار دولار .. مشيرا إلى أن دخل بلاده من المحروقات يسمح ببناء اقتصاد وطني، والابتعاد عن الاستدانة من الخارج.


جاء ذلك خلال اللقاء الدوري، الذي عقده الرئيس الجزائري، مع ممثلي الصحافة المحلية الجزائرية.


وأضاف تبون أن الجزائر تستهلك نصف إنتاجها من الغاز والنفط، لافتا إلى أن الاستدانة فقط ستكون من أجل بناء مشاريع تنموية كبيرة، والتي لها أثر إيجابي للبلاد، ومنها على سبيل المثال مشاريع بناء السدود.


من جهة أخرى، صرح الرئيس الجزائري بأنه تم رفع العراقيل البيروقراطية عن 907 مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 52 ألف فرصة عمل.


وأوضح أن عدد المؤسسات التي تم إنشاؤها وصل عددها إلى 400 مؤسسة حتى اليوم، منها 15 مؤسسة انطلقت في العمل مباشرة بعد استلامها الرخص.

لقاء العراق الغاز الدوري الجزائر عمل قارب بعد نمو الصحافة ممثل دور فرص الرئيس الجزائرى سبيل كبيرة مباشر مليار دولار

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